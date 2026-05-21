Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоВійна

Нічна атака на Україну: захисники збили 109 дронів, є влучання ракети і 5 БпЛА

Уламки впали ще на чотирьох локаціях. 

У ніч на 21 травня, з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області і 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Безпілотниками била з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Про це повідомили в Повітряних силах

“Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – йдеться в повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли захисники. 

Фото: Повітряні сили
Результати відбиття атаки

Атака триває.

  • Серед постраждалих регіонів – Дніпропетровська область. В Дніпрі ворог вранці поранив двох жінок, пошкодив п'ятиповерхівку. 
