Нічна атака на Україну: захисники збили 109 дронів, є влучання ракети і 5 БпЛА

Уламки впали ще на чотирьох локаціях.

У ніч на 21 травня, з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області і 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Безпілотниками била з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. Про це повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли захисники.

Атака триває.