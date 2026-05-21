СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд виправдав ключого свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова. Його звинувачували в неправдивих свідченнях

Прокуратура оскаржуватиме це рішення. 

Суд виправдав ключого свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова. Його звинувачували в неправдивих свідченнях
Фото: Радіо Свобода

Шевченківський райсуд Києва 20 травня виправдав Юсуфа Мамешева – свідка в справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці звинуватили Мамешева в неправдивих свідченнях: він стверджував, що в розмові з Мамагедрасуловим обговорювали намір експорту технічних конопель до Узбекистану, а не до Дагестану.

"Центр протидії корупції" пише, що Мамешева виправдали в зв'язку з недоведеністю в його діях складу злочину. Рішення ухвалив суддя Євген Мартинов. 

Також підсудному скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 

Сторона обвинувачення не згодна з рішенням і буде його оскаржувати, повідомили в Офісі генерального прокурора в коментарі hromadske. Там вважають, що зібрані докази давали підстави для підтримання обвинувачення.

"Водночас наголошуємо: будь-які заяви про нібито «сфабрикованість» провадження є оціночними твердженнями сторони захисту та не скасовують процесуального права прокуратури домагатися перегляду рішення у передбаченому законом порядку", – заявили в ОГП. 

Суть справи

Улітку 2025-го проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова почали слідство. СБУ заявила, нібито він разом із батьком збиралися експортувати технічні коноплі до Дагестану, що входить до складу Росії, а отже – торгувати з країною-агресором.

Магамедрасулов зазначав, що в розмовах йшлося про Узбекистан, торгівля з яким дозволена. На користь цього аргументу свідчив Мамешев, з яким і відбувалася розмова. Але після того, як він дав ці свідчення, йому оголосили підозру.

Магамедрасулов, як відомо, був одним з детективів, що розслідував корупцію в найвищій владі – справу "Мідас". Він та його батько були арештовані, а Мамешева призначили під особисте зобов'язання з носінням електронного браслета.

Магамедрасулова, арештованого в липні, звільнили з-під варти 3 грудня. За день до цього під домашній арешт відпустили його батька. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies