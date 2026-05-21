Суд виправдав ключого свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова. Його звинувачували в неправдивих свідченнях

Шевченківський райсуд Києва 20 травня виправдав Юсуфа Мамешева – свідка в справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці звинуватили Мамешева в неправдивих свідченнях: він стверджував, що в розмові з Мамагедрасуловим обговорювали намір експорту технічних конопель до Узбекистану, а не до Дагестану.

"Центр протидії корупції" пише, що Мамешева виправдали в зв'язку з недоведеністю в його діях складу злочину. Рішення ухвалив суддя Євген Мартинов.

Також підсудному скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Сторона обвинувачення не згодна з рішенням і буде його оскаржувати, повідомили в Офісі генерального прокурора в коментарі hromadske. Там вважають, що зібрані докази давали підстави для підтримання обвинувачення.

"Водночас наголошуємо: будь-які заяви про нібито «сфабрикованість» провадження є оціночними твердженнями сторони захисту та не скасовують процесуального права прокуратури домагатися перегляду рішення у передбаченому законом порядку", – заявили в ОГП.

Суть справи

Улітку 2025-го проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова почали слідство. СБУ заявила, нібито він разом із батьком збиралися експортувати технічні коноплі до Дагестану, що входить до складу Росії, а отже – торгувати з країною-агресором.

Магамедрасулов зазначав, що в розмовах йшлося про Узбекистан, торгівля з яким дозволена. На користь цього аргументу свідчив Мамешев, з яким і відбувалася розмова. Але після того, як він дав ці свідчення, йому оголосили підозру.

Магамедрасулов, як відомо, був одним з детективів, що розслідував корупцію в найвищій владі – справу "Мідас". Він та його батько були арештовані, а Мамешева призначили під особисте зобов'язання з носінням електронного браслета.

Магамедрасулова, арештованого в липні, звільнили з-під варти 3 грудня. За день до цього під домашній арешт відпустили його батька.