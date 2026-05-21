Росія поранила десятьох мешканців Херсонщини

Російська армія вчора била по Херсонщині із артилерії, дронами та із авіації. Ворог поранив десятьох людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Приозерне, Садове, Чорнобаївка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Берислав, Раківка, Урожайне, Чарівне, Качкарівка, Республіканець, Нововоронцовка, Осокорівка, Гаврилівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Тягинка, Вірівка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватні гараж та автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.