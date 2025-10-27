В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Свідку по справі співробітника НАБУ Магамедрасулова обрали запобіжний захід

Його підозрюють у наданні неправдивих свідчень на користь Магамедрасулова. 

Свідку по справі співробітника НАБУ Магамедрасулова обрали запобіжний захід
Свідок по справі Магамедрасулова, який став підозрюваним
Фото: ЦПК

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід свідку по справі співробітника Національного антикорбюро Руслана Магамедрасулова. Юсуфу Мамешеву, підозрюваному в наданні суду неправдивих свідчень, призначили особисте зобов'язання з носінням електронного браслета.

Також він має здати закордонний паспорт, повідомив Центр протидії корупції. Прокурори вважають, що Мамешев повідомив неправдиві дані про зміст і контекст його розмови з Магамедрасуловим.

Йдеться про обговорення постачань технічних конопель, вирощуваних батьком співробітника НАБУ. Мамагедрасулову інкримінують намір незаконно торгувати з Республікою Дагестан – тобто з Росією.

Захист Магамедрасулова наполягає, що йшлося не про Дагестан, а про Узбекистан. Про Узбекистан свідчив і Мамешев. Слідство наполягає, що насправді продавати коноплі збиралися до Дагестана. 

"Позиція прокурорів зводиться до того, що Мамешев народився в Дагестані, має там родичів, тому з Магамедрасуваловим говорив про продаж коноплі саме туди. Захист наголошував, що Мамешев неодноразово був допитаний і надав чіткі показання, що спілкування стосувалось продажу технічної коноплі в Узбекистан", – розповіли в ЦПК. 

Звинувачення Руслана Магамедрасулова

Підозру в намірі торгувати з Росією співробітнику НАБУ оголосили ще влітку. Це відбулося на тлі спроб влади підпорядкувати антикорупційні органи Офісу генпрокурора, через що справа одразу отримала політичне забарвлення. Сам Магамедрасулов перебуває під вартою. По справі проходить і його батько.
