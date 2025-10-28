ООН відзвітувала про воєнні злочини РФ: цілеспрямовані удари по цивільних, депортації та катування

Зокрема цілями атак російських військових ставали житлові будинки, медичні установи та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також “швидкі” та пожежні бригади.

Безпілотники, якими керують російські війська, неодноразово атакували цивільне населення України, спричиняючи смерть, поранення та масштабні руйнування, заявили в понеділок незалежні слідчі ООН з прав людини.

Дії російських військових кваліфікуються як два види злочинів проти людяності: вбивства цивільних та депортація населення з районів, окупованих російськими військами. Деяких з цивільних катували, йдеться у звіті.

Такі атаки, які вразили широкий спектр цивільних цілей на території, що простягається понад 300 кілометрів вздовж правого берега Дніпра, через Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області, є систематично скоординованими діями, спрямованими на вигнання українців з їхніх домівок, кажуть автори звіту.

Вони були спрямовані проти окремих осіб, будинків та будівель, пунктів розподілу гуманітарної допомоги та критично важливої енергетичної інфраструктури, що обслуговує цивільне населення.

Вони також були спрямовані проти служб швидкого реагування, включаючи машини швидкої допомоги та пожежні бригади, яким надається особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Багато атак неодноразово вражали одні й ті ж транспортні засоби та об'єкти інфраструктури, навмисно підпалюючи їх, поширюючи терор серед цивільного населення та порушуючи їхні основні права людини.

Звіт містить свідчення мешканців, які потрапили під обстріл, описуючи їхні умови життя як нестерпні.

«Нас обстрілюють щодня, дрони літають у будь-який час – вранці, ввечері, вдень чи вночі, постійно», – сказав чоловік, опитаний для звіту.

У звіті слідчих задокументовано, що російська влада координувала дії з депортації або переміщення груп людей з окупованих районів. Деяких перевели до районів, контрольованих урядом України; інших відправили до сусідньої Грузії.

Також зафіксовано затримання, тортури та конфіскацію документів і майна.

У понеділок Комісія з розслідування представила звіт Третьому комітету Генеральної Асамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними та культурними питаннями.

Висновки ґрунтуються на приблизно 500 загальнодоступних відеозаписах злочинів, що були досліджені – 247 з яких мали технічно перевірені місця скоєння – та 226 інтерв'ю з громадянами України.

Комісія також розглянула заяви Росії про атаки безпілотників українськими збройними силами на цивільні цілі на окупованих Росією територіях. Вона не змогла зробити жодних висновків через відсутність доступу до території, занепокоєння щодо безпеки свідків та відсутність реакції з боку російської влади.