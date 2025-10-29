Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Війна

Російські удари спричинили знеструмлення в трьох областях

Енергетики працюють над відновленням живлення. Окремо в кількох регіонах до 22 години діятимуть погодинні обмеження. 

Російські удари спричинили знеструмлення в трьох областях
Наслідки атаки Росії на енергетику 8 травня
Фото: Зеленський у Telegram

Унаслідок російських ударів по енергетиці станом на ранок 29 жовтня є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Енергетики працюють над відновленням.

У зв'язку з важкою ситуацією в енергосистемі, спричиненою російськими ударами, в декількох регіонах з 8:00 до 22:00 застосовуватимуть погодинні відключення за графіками. Обсяг – від 0,5 до 1,5 черги, попередили в Укренерго. 

"У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів", – йдеться у повідомленні. 

Споживання електроенергії залишається високим та демонструє тенденцію до зростання. Зберігається необхідність ощадливо споживати електроенергію до 22:00.
﻿
