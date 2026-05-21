Президент України Володимир Зеленський у Славутичі провів координаційну нараду з керівниками громад Київської і Чернігівської областей. У вечірньому відеозверненні глава держави розповів, що говорили про оборонну спроможність прикордонних регіонів, захист від загроз із боку Білорусі та Брянської області РФ, а також терміновий ремонт прифронтової логістики.

Глава держави підкреслив, що Україна пам’ятає події 2022 року, коли російський наступ відбувався, зокрема, із білоруської території. Наразі Сили оборони та розвідка повністю контролюють ситуацію і готові діяти на випередження.

«У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей... Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно», - сказав Зеленський.

Президент додав, що за результатами зустрічі з громадами сформували кілька доручень для уряду та профільних міністерств.

Зокрема, громади, які безпосередньо межують із Білоруссю, виступили з проханням посилити захист неба. Тому міністр оборони отримав завдання забезпечити перерозподіл та поставку додаткових комплексів протиповітряної оборони на цей напрямок.

Зеленський анонсував додаткове фортифікаційне посилення рубежів на Чернігівщині та Київщині. Фінансування для всіх оборонних заходів на цьому напрямку повністю забезпечене державою.

Окрему увагу приділили логістиці захисту та евакуації поранених. Зеленський розпорядився, уряд та обласна влада вирішили найбільші проблеми з місцевими дорогами у цих регіонах уже протягом червня.