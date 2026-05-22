У Генштабі ЗСУ спростували заяви РФ про нібито удари Сил оборони по цивільній інфраструктурі на ТОТ України

ЗСУ завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктам і суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

У російських медіа активно поширюють маніпулятивну інформацію про нібито удари Збройних сил України по об’єктах цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили – ці твердження не відповідають дійсності.

"Інформуємо, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктам, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни", – ідеться у заяві Генштабу.

Як зазначають військові, у ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

"Рубікон" – це російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно здійснюють атаки по цивільних об’єктах та мирному населенню України.