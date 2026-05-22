САП і НАБУ оголосили підозру екскерівникові Держрезерву

Наразі чотири особи 

затримання фігурантів схеми
Фото: НАБУ і САП

Детективи НАБУ і прокурори САП викрили схему із заволодіння коштами держпідприємства, яке підпорядковується Державному агентству з управління резервами України. 

Про це повідомила пресслужба САП.

Четверо осіб отримали підозри за статтею про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Серед ключових фігурантів справи:

  • колишній керівник Держрезерву;
  • колишній заступник директора державного підприємства;
  • організатор злочинної схеми;
  • приватна особа, яка виступала пособником.

САП повідомила, що організатора оборудки правоохоронці затримали під час спроби перетнути державний кордон України. Суд уже відправив підозрюваного під варту.

За даними слідства, восени 2022 року зловмисники налагодили бізнес на державних складських площах. Посадовці ДП укладали фіктивні договори з підконтрольними приватними фірмами і вносили у документи неправдиві дані, суттєво занижуючи реальну площу орендованих приміщень. Після цього підконтрольні компанії здавали «зайві» державні площі справжнім підприємствам за ринковими цінами.

Внаслідок цих махінацій державне підприємство недоотримало близько 36 мільйонів гривень. Отримані від реального бізнесу гроші учасники схеми виводили в готівку і витрачали на власні потреби. Досудове розслідування у справі триває.

  • Схему викрили цьогоріч у лютому.
  • СБУ повідомляла, що на Київщині затримали колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників.
