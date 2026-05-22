В Україні презентували проєкт про воєнні злочини росіян проти військовополонених

Він спрямований на поширення інформації про воєнні злочини росіян міжнародній спільноті.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентував проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон», у розробці якого брали участь Офіс Омбудсмана, Асоціація сімей захисників Азовсталі за підтримки Медійної ініціативи за права людини, Міністерства закордонних справ України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Омбудсман наголосив, що головним експортним продуктом російського виробництва є воєнні злочини.

«Презентуємо проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон». Він розповідає про головний експортний продукт російського виробництва – воєнні злочини. Найбільш вразливими у цій системі насилля стали українські військовополонені. Вони перебувають під повним контролем держави-агресора, залишаючись невидимими для міжнародних організацій», – розповів Лубінець.

У документах проєкту йдеться про те, що у російських катівнях загинуло щонайменше 206 військовополонених.

Тіла загиблих у полоні, які вдалося повернути, мають ознаки фізичного насилля, голодування і відсутності медичної допомоги. Окрім того, поширеною є практика страти українських військовополонених. Українська сторона зафіксувала прямі вказівки вбивати полонених. Це підтверджується, зокрема, перехопленими розмовами і свідченнями очевидців. Йдеться про 337 українських військовополонених, яких стратили у полоні.

Фото: проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон»

Проєкт містить, окрім фактажу, свідчення колишніх військовополонених. Їхні розповіді є підтвердженням фактів про воєнні злочини, які росіяни здійснюють, незважаючи на міжнародне право.