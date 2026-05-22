Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні презентували проєкт про воєнні злочини росіян проти військовополонених

Він спрямований на поширення інформації про воєнні злочини росіян міжнародній спільноті.

В Україні презентували проєкт про воєнні злочини росіян проти військовополонених
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентував проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон», у розробці якого брали участь Офіс Омбудсмана, Асоціація сімей захисників Азовсталі за підтримки Медійної ініціативи за права людини, Міністерства закордонних справ України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Омбудсман наголосив, що головним експортним продуктом російського виробництва є воєнні злочини.

Реклама

«Презентуємо проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон». Він розповідає про головний експортний продукт російського виробництва – воєнні злочини. Найбільш вразливими у цій системі насилля стали українські військовополонені. Вони перебувають під повним контролем держави-агресора, залишаючись невидимими для міжнародних організацій», – розповів Лубінець.

У документах проєкту йдеться про те, що у російських катівнях загинуло щонайменше 206 військовополонених. 

Тіла загиблих у полоні, які вдалося повернути, мають ознаки фізичного насилля, голодування і відсутності медичної допомоги. Окрім того, поширеною є практика страти українських військовополонених. Українська сторона зафіксувала прямі вказівки вбивати полонених. Це підтверджується, зокрема, перехопленими розмовами і свідченнями очевидців. Йдеться про 337 українських військовополонених, яких стратили у полоні. 

проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон»
Фото: проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон»
проєкт «Зроблено в Росії. Доставлено в полон»

Проєкт містить, окрім фактажу, свідчення колишніх військовополонених. Їхні розповіді є підтвердженням фактів про воєнні злочини, які росіяни здійснюють, незважаючи на міжнародне право.

  • На презентації омбудсман заявив, що Росія системно застосовує 695 форм тортур проти українських військовополонених, включно з фізичним і психологічним насильством та сексуальними злочинами.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies