Відомо, що БпЛА з вибуховим пристроєм впав поблизу турбінного залу енергоблока №1, однак не здетонував.

Окупована Росією Запорізька АЕС вже понад два місяці залежить від єдиної резервної лінії зовнішнього електропостачання.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За даними агентства, після відключення основної лінії 750 кВ "Дніпровська" 24 березня станція отримує електроенергію лише через резервну лінію 330 кВ "Фероплавна-1". За цей період, як зазначається, на об’єкті вже тричі фіксувалися перебої із зовнішнім живленням.

Реклама

У МАГАТЕ також повідомили про зростання рівня небезпеки навколо станції. Зокрема, команда агентства отримала інформацію про атаки безпілотників поблизу ЗАЕС та в Енергодарі, де проживає більшість персоналу. За наявними даними, під час однієї з атак було зафіксовано застосування до 40 дронів.

Окремо зазначається, що дрон із вибуховим пристроєм нібито впав поблизу турбінного залу енергоблока №1, однак не здетонував. Представники МАГАТЕ підкреслили, що не змогли самостійно підтвердити цю інформацію через пізнє повідомлення та відсутність доступу до місця події.

Також фахівців агентства поінформували про збій зв’язку на одній із позамайданчикових станцій радіаційного моніторингу, причини якого наразі встановлюються.

У МАГАТЕ наголошують, що ситуація поблизу всіх українських атомних електростанцій залишається напруженою через постійну військову активність у регіонах.

"Атаки на персонал атомних електростанцій, де б вони не відбувалися, створюють неприйнятний психологічний тиск, що може мати серйозні наслідки для ядерної безпеки та фізичної охорони. Такі дії не можна допускати ні за яких обставин. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, де б вони не знаходилися", – заявив Рафаель Гроссі.