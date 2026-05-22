Уряд спростив митне оформлення для виробників зброї

Кабінет міністрів спростив імпорт іноземних компонентів для українських виробників озброєння та військової техніки, повідомили в Міністерстві оборони України. А саме – проходження митного контролю.
Раніше компанії зобов'язані були фізично подавати до митниці повний пакет документів:
- держконтракт
- техпаспорти чи інші документи на товар
- підтвердження реєстрації у реєстрі виконавців
- документи про цільове використання товарів.
І повинні були робити це за три дні до початку оформлення.
Тепер достатньо лише зазначити реквізити цих документів у митній декларації. Фізично надавати їх треба лише на вимогу митного органу.
Окремо постановою № 638 врегулювали подачу секретних документів: якщо їхня подача потребує дотримання режиму секретності, виконавець може подати їх до моменту подачі декларації, а не одночасно з нею.
Зміни поширюються на підприємства оборонного сектору, співвиконавців і субпідрядників державних контрактів з оборонних закупівель.
За даними Міноборони, зараз у галузі працює понад 900 компаній і більш як 300 000 людей.