Уряд спростив митне оформлення для виробників зброї

Постановою № 638 визначили необов'язковою фізичну подачу низки документів

Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернівецька митниця

Кабінет міністрів спростив імпорт іноземних компонентів для українських виробників озброєння та військової техніки, повідомили в Міністерстві оборони України. А саме – проходження митного контролю.

Раніше компанії зобов'язані були фізично подавати до митниці повний пакет документів: 

  • держконтракт
  • техпаспорти чи інші документи на товар
  • підтвердження реєстрації у реєстрі виконавців
  • документи про цільове використання товарів. 

І повинні були робити це за три дні до початку оформлення.

Тепер достатньо лише зазначити реквізити цих документів у митній декларації. Фізично надавати їх треба лише на вимогу митного органу.

Окремо постановою № 638 врегулювали подачу секретних документів: якщо їхня подача потребує дотримання режиму секретності, виконавець може подати їх до моменту подачі декларації, а не одночасно з нею.

Зміни поширюються на підприємства оборонного сектору, співвиконавців і субпідрядників державних контрактів з оборонних закупівель. 

За даними Міноборони, зараз у галузі працює понад 900 компаній і більш як 300 000 людей.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
