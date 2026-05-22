У Волинській області викрили організовану групу, яка завозила автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ та продавала їх за готівку.

Про це повідомили у Національній поліції.

Організатор схеми – керівник громадської організації – спільно зі спільниками підшуковував автомобілі на території країн ЄС, зокрема Польщі та країн Балтії.

Формували підроблені документи від благодійних організацій та військових частин і забезпечував ввезення авто в Україну через пункти пропуску.

У ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили, що за такою схемою ввезено та продано 55 автомобілів на понад 7,4 млн грн.

Разом з тим, за оперативною інформацією, упродовж 2023-2024 років фігуранти ввезли до України близько 300 автомобілів, з яких щонайменше 130 продали.

За попередніми даними ця оборудка принесла ділкам понад 22 млн грн злочинного прибутку.

На підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.