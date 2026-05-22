СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
ЦПД спростував російський фейк про "9-річну партизанку з Бахмута", яка нібито знищила український танк

Роспропаганда повторює радянські практики часів Другої світової війни. 

Фото: ЦПД

Російська пропаганда поширює чергову фейкову історію про нібито "9-річну партизанку" з Бахмута, яка самотужки вивела з ладу український танк. 

У Центрі протидії дезінформації заявляють, що ці твердження не відповідають дійсності та мають ознаки вигаданої інформаційної кампанії.

"Державне російське інформагентство випустило інтерв'ю з чоловіком та дитиною зі схованими обличчями. Герої сюжету стверджують, що дівчинка залізла в танк ЗСУ і "заклинила йому башту". Після цього українські військові нібито побоялися зізнатися командиру і поїхали на бойове завдання з несправним озброєнням, де танк одразу підбили", – ідеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що ця історія є технічно й логічно неправдоподібною.

"Сама дитина зізнається: не памʼятає, що такого вона зробила, щоб вивести з ладу бойову машину. Неможливо випадково спричинити таку поломку поворотного механізму башти танку, яку екіпаж не зміг би швидко виправити. Абсурдною у цій історії здається і поведінка екіпажу, який буцімто поїхав на бойове завдання на несправній машині", – зазначають у ЦПД.

У Центрі також вказують, що подібні сюжети повторюють радянські пропагандистські практики, коли створювалися легенди про "дитячий героїзм" для ідеологічного впливу на суспільство.

"Кремлівська пропаганда повторює радянські практики часів Другої світової війни. Тоді так само вигадували фантастичні історії про "дитячий героїзм", у які люди вірили десятиліттями. Поки історики не довели, що ці історії були повністю вигадані з метою ідеологічного впливу на населення", – додають у ЦПД.

