У СБУ заявили про ключову роль цифрових платформ у боротьбі з дезінформацією

Ефективна боротьба з дезінформацією в інтернеті залежить від співпраці з цифровими платформами, адже саме вони мають можливість блокувати або видаляти шкідливий контент.

Про це під час Kyiv Stratcom Forum 2026 заявив представник Департаменту кібербезпеки СБУ, полковник Олександр Мельниченко, пише Центр стратегічних комунікацій.

Мельниченко зазначає, що цифрові платформи відіграють ключову роль у сучасній когнітивній війні та протидії інформаційним операціям.

За його словами, в Україні наразі немає повноцінного законодавства, яке б регулювало діяльність таких платформ або зобов’язувало їх оперативно реагувати на деструктивний контент.

"На сьогодні це фактично добра воля платформ. Ми щось виявляємо і просимо їх видалити, бо воно порушує правила", – зазначив Мельниченко.

Він підкреслив, що головним завданням залишається налагодження ефективної взаємодії між державними органами та власниками цифрових платформ.

"Основною задачею сьогодні є наша взаємодія з платформами, щоб протидіяти цим інформаційним операціям. Тільки власники цих платформ здатні припинити чи заблокувати такі кампанії", – наголосив представник СБУ.

