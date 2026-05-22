Рубіо: США стурбовані російською кампанією проти країн Балтії

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що звинувачення Росії щодо країн Балтії викликають занепокоєння у США.

Про це передає Укрінформ.

На прохання прокоментувати звинувачення Росії на адресу країн Балтії в тому, що вони нібито готуються співпрацювати з Україною для здійснення дронових атак на цілі в Росії, Рубіо сказав, що це «викликає занепокоєння», оскільки «завжди є побоювання щодо ескалації».

Глава Держдепартаменту зауважив, що США «уважно стежать за цим» і «співпрацюють» з НАТО з цього питання.