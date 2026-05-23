Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Трамп пожертвує поїздкою на весілля сина заради державних справ

Дональд-молодший одружиться на Багамах, але батько не буде присутній на церемонії.

Дональд Трамп зі своїм сином Дональдом Трампом-молодшим
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив про рішення не відвідувати весілля власного сина.

Старший нащадок глави держави, який носить його ім'я, має вдруге одружитися цими вихідними на Багамах. Обраницею Дональда-джуніора стала модель Беттіна Андерсон.

Трамп заявив, що поїхати на церемонію до сина йому не дають "урядові справи та любов до Сполучених Штатів". Він відчуває обов'язок залишатися у Вашингтоні у Білому домі під час "важливого періоду", вочевидь, маючи на увазі війну на Близькому Сході та енергетичну кризу.

Дональд Трамп-молодший вже був одружений раніше - з моделлю Ванессою Гейден. Пара народила п'ятьох дітей, але після 13 років шлюбу вирішила розлучитися.

Син президента США відомий своїми антиукраїнськими та антиєвропейськими заявами, а також прихильністю до проросійських режимів у Старому Світі.  

