Дональд-молодший одружиться на Багамах, але батько не буде присутній на церемонії.

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив про рішення не відвідувати весілля власного сина.

Старший нащадок глави держави, який носить його ім'я, має вдруге одружитися цими вихідними на Багамах. Обраницею Дональда-джуніора стала модель Беттіна Андерсон.

Трамп заявив, що поїхати на церемонію до сина йому не дають "урядові справи та любов до Сполучених Штатів". Він відчуває обов'язок залишатися у Вашингтоні у Білому домі під час "важливого періоду", вочевидь, маючи на увазі війну на Близькому Сході та енергетичну кризу.

Дональд Трамп-молодший вже був одружений раніше - з моделлю Ванессою Гейден. Пара народила п'ятьох дітей, але після 13 років шлюбу вирішила розлучитися.

Син президента США відомий своїми антиукраїнськими та антиєвропейськими заявами, а також прихильністю до проросійських режимів у Старому Світі.