Катарська делегація поїхала до Тегерана для сприяння угоді США та Ірану

До Тегерана у п'ятницю прибула переговорна делегація з Катару, яка має на меті виступити посередником у діалозі про мирну угоду між США та Іраном.

Як пише Reuters, раніше офіційна Доха не поспішала долучатися до дипломатії, адже під час гарячої фази війни у Перській затоці зазнала ракетних і дронових обстрілів з боку Ірану. Проте повернення Катару як давнього союзника США у переговори свідчить про те, що перспектива домовленості між Вашингтоном і Тегераном стає все ближчою.

Приїзд катарців до столиці ісламської республіки погоджено з американцями. Це не зменшує посередницьку роль Пакистану, яку у Державному департаменті США оцінили як "чудову роботу".