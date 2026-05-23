Президент Зеленський привітав українських морпіхів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Морської піхоти України з професійним святом та подякував їм за мужність, стійкість і захист держави.

Привітання глава держави опублікував у соцмережах.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що українські морські піхотинці щодня демонструють відданість Україні, силу духу та готовність боронити країну навіть на найважчих ділянках фронту.

Реклама

Фото: Сили оборони України

"Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни – герої", – зазначив президент.

За словами Зеленського, саме завдяки витримці, характеру та професіоналізму морпіхів Україна отримує важливі результати на полі бою та впевненість у тому, що вистоїть у боротьбі за незалежність.

Фото: Сили оборони України

Президент також підкреслив, що українці мають пам’ятати, якою високою ціною дається свобода держави, та вшанував пам’ять полеглих захисників.

"Шануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємось кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України", – додав глава держави.

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти – свято воїнів, які виконують бойові завдання у складі Військово-морських сил та Сил оборони України.