Президент Зеленський привітав українських морпіхів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Морської піхоти України з професійним святом та подякував їм за мужність, стійкість і захист держави.
Привітання глава держави опублікував у соцмережах.
У своєму зверненні глава держави наголосив, що українські морські піхотинці щодня демонструють відданість Україні, силу духу та готовність боронити країну навіть на найважчих ділянках фронту.
"Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни – герої", – зазначив президент.
За словами Зеленського, саме завдяки витримці, характеру та професіоналізму морпіхів Україна отримує важливі результати на полі бою та впевненість у тому, що вистоїть у боротьбі за незалежність.
Президент також підкреслив, що українці мають пам’ятати, якою високою ціною дається свобода держави, та вшанував пам’ять полеглих захисників.
"Шануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємось кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України", – додав глава держави.
23 травня в Україні відзначають День морської піхоти – свято воїнів, які виконують бойові завдання у складі Військово-морських сил та Сил оборони України.