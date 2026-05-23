Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
ГоловнаСуспільствоПодії

Президент Зеленський привітав українських морпіхів із професійним святом

Українські морські піхотинці щодня демонструють відданість Україні, силу духу.

Президент Зеленський привітав українських морпіхів із професійним святом
морська піхота
Фото: Сили оборони України

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Морської піхоти України з професійним святом та подякував їм за мужність, стійкість і захист держави.

Привітання глава держави опублікував у соцмережах.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що українські морські піхотинці щодня демонструють відданість Україні, силу духу та готовність боронити країну навіть на найважчих ділянках фронту.

Реклама

Фото: Сили оборони України

"Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни – герої", – зазначив президент.

За словами Зеленського, саме завдяки витримці, характеру та професіоналізму морпіхів Україна отримує важливі результати на полі бою та впевненість у тому, що вистоїть у боротьбі за незалежність.

Фото: Сили оборони України

Президент також підкреслив, що українці мають пам’ятати, якою високою ціною дається свобода держави, та вшанував пам’ять полеглих захисників.

"Шануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємось кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України", – додав глава держави.

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти – свято воїнів, які виконують бойові завдання у складі Військово-морських сил та Сил оборони України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies