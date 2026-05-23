У Херсоні знову виявили протипіхотні міни "Пряник": мешканців закликають уникати небезпечних районів

У Херсоні зафіксували чергове мінування вулиць російськими військами. У кількох районах міста виявили протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка").
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
За його словами, вибухонебезпечні предмети виявили на вулиці Руслана Сторчеуса (Кольцова) поблизу перехрестя з вулицею Кости Хетагурова.
Також мінування зафіксували на вулиці Ладичука в районі перехрестя з вулицями Севастопольською та Олексія Шовкуненка.
У міській владі наголошують, що територія можливого мінування може бути значно більшою, ніж уже виявлені ділянки.
Мешканців закликають не пересуватися в зазначених районах, бути максимально обережними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти рятувальників або правоохоронців.
- Упродовж минулої доби під обстрілами РФ опинилися 32 населені пункти Херсонської області. Відомо про загиблого та поранених.