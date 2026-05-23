Протягом минулої доби під російськими ударами опинилися Харків і 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали – п’ятеро.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селищі Золочів постраждав 66-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнала поранень 52-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 46-річний чоловік; у с. Петрівка Золочівської громади постраждав 78-річний чоловік; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 53-річна жінка; у с. Гороховатка Борівської громади загинули 41-річна жінка і 48-річний чоловік, постраждала 42-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Ворог атакував дронами Немишлянський і Київський райони Харкова. Загалом росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Ланцет»;

8 БпЛА типу «Молнія»;

23 fpv-дрони;

7 БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, 3 приватні будинки, 20 автомобілів, 8 гаражів, адмінбудівлю (м. Богодухів), автомобіль (с. Зрубанка), господарчу споруду (сел. Золочів), будівлю (с. Воскресенівка), приватний і багатоквартирний будинки (с. Петрівка), двоквартирний і приватний будинки, господарчі споруди (с. Лютівка);

У Куп’янському районі пошкоджено кафе (сел. Великий Бурлук), будівлю (с. Мирне);

В Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (м. Барвінкове, с. Гороховатка);

У Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Слатине).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 219 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 35 660 людей.