Сили ППО знищили 102 із 124 ворожих ударних БпЛА

Сили ППО уночі 23 травня знешкодили 102 із 124 ворожих дронів, якими РФ атакувала Україну. Зафіксовані влучання.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 23 травня (з 18:30 22 травня) противник атакував 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!