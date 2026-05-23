У Новоросійську РФ дрони атакували нафтобазу на термінал "Шесхаріс"

На об'єктах виникли пожежі.

Фото: Exilenova+

Уночі 23 травня у Новоросійську Краснодарського краю дрони атакували нафтобазу "Грушова балка" та нафтоналивний термінал "Шесхаріс".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, під атаку безпілотників потрапив виробничий комплекс "Шесхаріс" – найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії, який входить до структури АТ "Чорномортранснафта" та забезпечує прийом, зберігання і відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.

Термінал уже зазнавав атак у березні та квітні цього року. Тоді через пошкодження його роботу тимчасово призупиняли.

Згодом моніторингові канали повідомили й про ураження нафтобази "Грушова балка" – найбільшого нафтового сховища на Кавказі, яке використовується як колектор для нафтового порту Новоросійська.

Комплекс включає десятки підземних та наземних резервуарів загальним обсягом близько 1,2 мільйона кубометрів нафтопродуктів.

Обидва об’єкти розташовані приблизно за 12 кілометрів один від одного.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки та повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника на території однієї з нафтобаз виникла пожежа.  

За офіційною інформацією, загорілися кілька технічних та адміністративних будівель.

Також Росавіація повідомляла про тимчасові обмеження роботи аеропортів у Москві, Сочі, Казані, Нижньому Новгороді, Ярославлі, Іжевську, Владикавказі, Грозному та інших містах РФ.

