Франція взяла Норвегію під «ядерну парасольку»

Угода між двома країнами досягнута на тлі зростання занепокоєння в Європі щодо відданості США безпеці регіону.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його країна потрапить під французьку «ядерну парасольку», передає Reuters.

Видання зазначає, що цей крок Норвегії є показовим, оскільки країна традиційно вважалася так званою атлантистською державою — тобто такою, що бачила гарантії своєї безпеки у тісному союзі з Вашингтоном.

Стере у середу прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном для підписання нової оборонної угоди з Францією. Вона передбачає приєднання Норвегії до французької ініціативи у сфері ядерного стримування.

«Ми робимо це з огляду на безпекову ситуацію в Європі, зокрема масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері, а також через те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни», — сказав Стере.

Водночас він наголосив, що в мирний час ядерну зброю на території Норвегії розміщувати не будуть.

Норвегія з населенням 5,6 млн осіб є членом НАТО, але не входить до Європейський Союз, і має спільний арктичний кордон із Росією.

У березні Франція запропонувала поширити захист своєї «ядерної парасольки» на інші європейські країни. На практиці це означає, що напад на Норвегію потенційно може спричинити ядерну відповідь Франції.

Норвегія стала ще однією країною, яка отримує французькі ядерні гарантії, після Польщі та Литви, які також мають кордон із Росією.

Росія та США мають найбільші у світі ядерні арсенали — понад 5 тисяч боєголовок кожна. Китай має близько 500 ядерних боєголовок, Франція — 290, а Велика Британія — 225.