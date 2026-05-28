Європейським послам показали іноземні компоненти з ракет і дронів РФ від атаки 24 травня

Європейським послам продемонстрували іноземні компоненти з російських ракет і дронів, випущених по Україні під час удару в ніч на 24 травня.

Як розповіли у Офісі президента, із європейськими представниками зустрілися заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, представники Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора.

Послам показали деталі російських ракет «Циркон», «Калібр», Х-101 та дронів «Герань-2», якими в ніч на 24 травня Росія атакувала Україну. У них містилися компоненти іноземного виробництва, зокрема Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших, що виготовлені, зокрема, цього року. Також показали окремі плати з «орєшніка», які містять виключно російські й білоруські компоненти, виготовлені упродовж 2004–2014 років.

За словами Власюка, зараз потрібно зосередитися та зупинити постачання деталей, що надходять до Росії. Також важливо посилити контроль над доступом Білорусі до іноземної електроніки. Частина компонентів, що їх містили російські ракети, була виготовлена на мінському заводі «Інтеграл», зокрема мікрочипи й плати для крилатих ракет та «орєшніка».

Послів закликали посилити роботу щодо санкційних обмежень, які вже є, та пришвидшити роботу над новими пакетами санкцій.

Паліса нагадав, що Росія заявляє про готовність запускати більше ракет для ураження об'єктів в Україні, особливо в Києві.

«Всі бачили результати. Йдеться не про якісь, як вони кажуть, “центри прийняття рішень”, ідеться про цивільне населення, про жертви серед цивільного населення. Вони не здатні завдавати таких ударів самостійно, без допомоги чи промислової бази з інших країн», – наголосив він.

Україна також просить посилити координацію в протидії тіньовому флоту. Зокрема, зупиняти та арештовувати судна на підставі матеріалів, зібраних Службою безпеки України, Офісом Генерального прокурора, Службою зовнішньої розвідки та Головним управлінням розвідки. Завдяки тіньовому флоту країна-агресорка змогла заробити у 2025 році понад 101 мільярд доларів, більшу частину яких спрямувала на виробництво озброєння.

Також слід збільшити кількість персональних санкцій стосовно капітанів суден і компаній, які погоджуються виконувати таку роботу для Росії.

Сторони домовилися про подальшу роботу над посиленням перевірок і додатковими санкціями щодо тіньового флоту РФ.