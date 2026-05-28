Україна та Євросоюз фіналізували текст угоди про кредит на 90 млрд євро. Документ подали у ВР

Україна та Європейський союз остаточно узгодили текст угоди про кредитування на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Проєкт Закону про ратифікацію угоду вже поданий у Верховну Раду.

Про це пише Європейська правда та йдеться у картці законопроєкту.

Сьогодні, 28 травня, до Верховної Ради від президента Володимира Зеленського надійшов законопроєкт №0376 про ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 млрд євро.

У пояснювальній записці документу йдеться, що визначаються рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України.

Після укладення та набуття чинності угоди та меморандуму про взаєморозуміння, а також після ратифікації цих документів Україна зможе у 2026–2027 роках залучити від ЄС до 90 млрд євро фінансових ресурсів для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

Загальний розмір підтримки на 2026 рік становить до 45 млрд євро. Їх розподілять так:

оборонна частина становитиме до 28,3 млрд євро. Ці кошти спрямовуються на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;

бюджетна частина розміром 16,7 млрд євро спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти: до 8,35 млрд євро нададуть безпосередньо як макрофінансова допомога, а ще до 8,35 млрд євро – додатково через механізм Ukraine Facility.

Витрати на обслуговування цих запозичень (відсотки) повністю покриваються за рахунок бюджету ЄС, а погашення основної суми кредиту здійснюватиметься Україною виключно після отримання репарацій від Росії.