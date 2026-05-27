​Місія МВФ прибула до Києва для першого перегляду кредитної програми на $8,1 млрд

Місія на чолі у Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. 

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає "Інтерфакс-Україна".

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах," – йдеться у її заяві.

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла на себе зобов’язання прийняти закон щодо введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки дешевше 150 євро до кінця березня. Щодо першого, то в квітні, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість відкласти його виконання на рік, а законопроєкт щодо посилок Верховна Рада відхилила 26 травня

Окрім того затверджена наприкінці лютого програма EFF наразі передбачає структурний маяк щодо прийняття законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Голосування за нього у другому читанні очікується цього тижня.

  • Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. 
  • Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).
  • Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.
