"Укренерго" отримає 11 мільйонів євро грантової фінансової підтримки від Кредитної установи для відбудови

Кредитна установа для відбудови KfW розглядає можливість пільгового кредитування "Укренерго".

Фото: Укренерго

НЕК "Укренерго" отримає 11 мільйонів євро грантової фінансової підтримки від Кредитної установи для відбудови KfW від імені німецького уряду.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Кредитна установа для відбудови KfW від імені німецького уряду надасть НЕК "Укренерго" грантове фінансування на суму 11 мільйонів євро та розглядає можливість пільгового кредитування компанії на значно більшу суму у 2026 році. Сторони обговорили такі плани під час зустрічі у Берліні", – ідеться у повідомленні. "Минула зима стала найскладнішою для українських енергетиків за увесь період повномасштабної війни. Росія здійснювала масовані ракетно-дронові атаки на нашу енергосистему фактично безперервно, а відновлювальні роботи після них вимагали неймовірних зусиль персоналу енергетичних компаній та використання дуже значних обсягів накопиченого запасу устаткування. Враховуючи цей досвід, до наступного осінньо-зимового періоду НЕК «Укренерго» має акумулювати ще більші резерви трансформаторного обладнання, вимикачів, роз’єднувачів, пристроїв релейного захисту та автоматики. Без допомоги партнерів виконати це завдання вкрай складно, тому ми дуже вдячні всім, хто надає підтримку, зокрема висловлюємо особливу вдячність німецькому уряду та KfW", – зазначив голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. З 2022 року уряд ФРН через KfW надав нашій компанії грантів і кредитів на загальну суму понад 366 мільйонів євро. Ці кошти були спрямовані на придбання обладнання на заміну пошкодженому,  виконання аварійно-відновлювальних робіт, фінансування реконструкції та будівництва  ліній електропередачі, облаштування фізичного захисту високовольтних підстанцій. 

Також Німеччина є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Її внесок складає  близько 600 млн євро.

