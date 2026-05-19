До держбюджету залучили 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який провели 19 травня.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Так, ОВДП у гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) забезпечили надходження 332 млн гривень. А облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 1,983 млн гривень.

Мінфін повідомив, що від початку цього держава вже залучила понад 147,9 млрд грн від аукціонів ОВДП, а з початку повномасштабної війни – понад 2,2 трлн гривень.