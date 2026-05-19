Підписані закони про інвестспори, завершення Музею Революції гідності та автоперевезення із Марокко

Президент України Володими Зеленський підписав три закони: про залучення іноземних інвестицій, завершення будівництва Музею Революції Гідності та розширення міжнародної логістики. Документи вже надійшли до Верховної Ради, повідомляє пресслужба парламенту.

Закон № 4856-IX. Документ офіційно дозволяє розглядати міжнародні інвестиційні спори безпосередньо на території України. Нововведення має суттєво підвищити довіру іноземного бізнесу та спростити залучення приватного капіталу для післявоєнного відновлення країни. Очікується, що цей крок зробить Україну привабливою та надійною локацією для вирішення великих комерційних спорів.

Завершення будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Цей закон № 4865-IX усуває тривалі бюрократичні та нормативні перепони, які заважали зведенню Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Документ запроваджує спеціальний правовий режим. Це дозволить остаточно виділити необхідну земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві та завершити будівництво масштабного меморіального комплексу.

Автомобільні перевезення з Марокко - закон № 4870-ІХ. Парламент ратифікував Угоду про міжнародні автомобільні перевезення з Королівством Марокко. Документ закладає офіційну правову базу для створення нових логістичних маршрутів між країнами. Відтепер українські та марокканські перевізники мають чіткі юридичні підстави для транспортування вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, що сприятиме розширенню торгово-економічного співробітництва.