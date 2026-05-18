Президент анонсував кадрові зміни в Україні найближчими тижнями

Президент України анонсував кадрові зміни. Вже відбулась відповідна нарада з урядовцями та парламентарями.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, треба більше активної внутрішньої роботи в державі.

Президент заявив, що є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

Кадрові питання мають вирішитися найближчими тижнями.