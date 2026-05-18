Президент анонсував кадрові зміни в Україні найближчими тижнями

Президент України анонсував кадрові зміни. Вже відбулась відповідна нарада з урядовцями та парламентарями.
Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За його словами, треба більше активної внутрішньої роботи в державі.
Президент заявив, що є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.
Кадрові питання мають вирішитися найближчими тижнями.
- Україна нарощує відповіді на всі російські удари. За останні місяці Росія втратила 10% своєї нафтопереробки. Про це заявив Володимир Зеленський.