Єрмак після виходу з СІЗО заявив, що тікати не збирається

Адвокат і ексголова Офісу президента перебував під вартою з ранку 14 до ранку 18 числа.

Після виходу з СІЗО ексголова Офісу президента Андрій Єрмак повторив запевняння, що не планує тікати з країни. Він подякував усім, хто вніс кошти йому на заставу.

У дописі в Telegram він сказав, що з внесенням коштів допомогли люди, з якими він знайомий особисто, і ті, кого він “поки що” не знає. Також експосадовець висловив вдячність усім, хто його підтримав.

“Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу. Я поважаю закон і надалі захищатиму свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб”, – сказав він.

Підозра Андрію Єрмаку

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.

Єрмак відкидає звинувачення.

12 і 13 травня суд слухав аргументи сторін для обрання запобіжного заходу. САП просила про утримання під вартою з заставою в 180 млн, захист – відмову від обрання або ж призначення лише застави. У четвер суддя оголосив рішення – утримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн. Єрмака арештували одразу після цього.

18 травня він вийшов під заставу. За інформацією УП, кошти внесли сім фізичних і сім юридичних осіб. Серед фізичних – Сергій Ребров, Роза Тапанова, Володимир Петров.