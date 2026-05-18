Радіна: Кабмін відмовився повертати до антикорупційної стратегії реформу призначення генпрокурора і конкурс на главу ДБР

Обидві норми є євроінтеграційними обіцянками України, сказала вона.

Кабінет міністрів не включив реформу призначення генерального прокурора до антикорупційної стратегії. Також він не вніс туди незалежного конкурсу для обрання директора ДБР.

Про це 18 травня повідомила у Facebook голова парламентського антикорупційного комітету Анастасія Радіна. Вона звернула увагу, що відповідні норми були ключовими євроінтеграційними обіцянками з комюніке Качки-Кос.

"Нагадаю, комюніке Качка-Кос із 10 пунктів з’явилося в грудні минулого року як антикризовий захід. Це була спроба відновити довіру після скандалу із спробою знищення незалежності НАБУ-САП та операції «Мідас»", – прокоментувала вона.

Також така антикорупційна стратегія суперечитиме проміжним стандартам для переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Контекст

Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки розробило Національне агентство з питань запобігання корупції. 2 квітня НАЗК надіслало проєкт стратегії до Кабміну.

Радіна повідомила, що після роботи в уряді з проєкту зникли вимоги до незалежних конкурсів на керівні посади в Нацпол і ДБР. Також там прибрали елементи конкурсу на посаду генпрокурора.

Зараз директора ДБР призначає президент України за поданням конкурсної комісії. Конкурсна комісія складається з трьох людей, визначений президентом, трьох – від ВР і трьох від Кабміну. Представники Кабміну вносять кандидатури, що рекомендовані визначеними МЗС міжнародними організаціями.

Голову Нацполу призначає уряд за поданням прем'єр-міністра, який отримує пропозицію кандидатів від МВС.

У підписаному 11 грудня комюніке комісарки Марти Кос і українського віцепрем'єра Тараса Качки, серед іншого, зазначено необхідність "провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення Генерального прокурора з метою приведення її у відповідність до найкращих європейських практик із залученням Венеціанської Комісії".

Також – ухвалити закон відповідно до європейських стандартів та після консультацій з Венеційською Комісією для забезпечення прозорого та заснованого на заслугах процесу відбору, призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі Генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах, включаючи чіткі критерії і прозору, конкурентну та процедуру відбору на основі заслуг, яка включає оцінку професійної компетентності та доброчесності.

І реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР): Проведення незалежного комплексного перегляду інституційної структури ДБР, механізмів забезпечення доброчесності та наглядових функцій для оцінки необхідності та доцільності подальших реформ відповідно до найкращих європейських практик, що призведе до підготовки, ухвалення та впровадження закону, який враховуватиме необхідні рекомендації.