Мінекономіки оприлюднило законопроєкт щодо національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило для громадського обговорення проєкт закону «Про засади функціонування національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів».
Відомство наводить переваги запровадження НСТВ:
Запровадження ринкового механізму скорочення викидів парникових газів забезпечить:
- виконання євроінтеграційних зобов’язань у межах Кластера 4, Розділу 27 «Навколишнє середовище та зміна клімату» та наближення до законодавства ЄС;
- можливість відтермінування навантаження в рамках СТВ ЄС;
- захист експортерів від навантаження СВАМ ЄС — спрямування платежів добровільного вуглецевого коригування при експорті на проєкти декарбонізації їхніх платників в Україні;
- можливість заміщення зобов’язань із погашення квот — до 90%;
- створення внутрішніх джерел фінансування модернізації української промисловості та підтримки цілей НВВ2 через Фонд модернізації України.
Зазначається, що кошти від НСТВ зможуть використовуватися для підтримки інвестицій у декарбонізацію, енергоефективність та нові технології.
Також міністерство зауважує, що законопроєкт не передбачає різкого навантаження на бізнес. Навпаки — закладено поступовий перехід через кілька фаз функціонування системи. Оператори установок НСТВ звільнятимуться від подвійного оподаткування (НСТВ та податок на викиди СО₂) у межах установок.