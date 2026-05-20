АРМА оголосило конкурс на управління активами Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для активів, що належали підсанкційному олігарху Костянтину Жеваго.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Йдеться про нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СКН "Сучасна комерційна нерухомість".
"У межах реформи АРМА всі процедури здійснюються за чіткими критеріями оцінки управителя, із застосуванням прозорих конкурсних механізмів та системи контролю результатів управління активами. Такі підходи забезпечують мінімізацію корупційних ризиків та конкурентні умови відбору", - йдеться у повідомленні.
Крім того, АРМА вживає заходів щодо заміни управителя бізнес-центру "КРИШТАЛЬ" - одного з арештованих активів ТОВ «Гута-Скло», що належали громадянам Росії Віктор Виноградов та Андрій Іпполітов, стосовно яких застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України.
- Костянтин Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року.
- Ще у жовтні 2020 року арештовані активи Жеваго вартістю понад 300 млн гривень були передані до АРМА. До них входять корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі кв м.
- Минулого року в управління АРМА передали майно бізнесмена-втікача. Мова йде, зокрема, про корпоративні права 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».
- Крім того, минулого року Нацполіція викрила масштабну фармацевтичну схему за участі Жеваго.