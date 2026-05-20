АРМА оголосило конкурс на управління активами Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для активів, що належали підсанкційному олігарху Костянтину Жеваго.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Йдеться про нерухоме майно, власником якого є ТОВ «СКН "Сучасна комерційна нерухомість".

"У межах реформи АРМА всі процедури здійснюються за чіткими критеріями оцінки управителя, із застосуванням прозорих конкурсних механізмів та системи контролю результатів управління активами. Такі підходи забезпечують мінімізацію корупційних ризиків та конкурентні умови відбору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, АРМА вживає заходів щодо заміни управителя бізнес-центру "КРИШТАЛЬ" - одного з арештованих активів ТОВ «Гута-Скло», що належали громадянам Росії Віктор Виноградов та Андрій Іпполітов, стосовно яких застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України.