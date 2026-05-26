Українська мережа магазинів техніки Ябко відкрила новий флагманський магазин у центрі Києва – на Хрещатику, 29. Локація стала 17-м магазином мережі у столиці та понад 130-м в Україні.

Перший флагман Ябко на Хрещатику компанія відкрила у 2021 році. Новий простір став частиною подальшого розвитку мережі у Києві та масштабування формату великих міських магазинів.

У компанії зазначають, що сучасний формат магазинів Ябко орієнтований не лише на продаж техніки, а й на створення простору для тестування пристроїв, сервісної взаємодії та зручного вибору гаджетів під різні сценарії життя клієнтів.

Мультибрендовий асортимент мережі охоплює смартфони, ноутбуки, смарт годинники, техніку для дому, спорту, геймінгу, краси та повсякденного використання. Категорії сформовані таким чином, щоб клієнтам було простіше орієнтуватися в асортименті та підібрати техніку відповідно до власних потреб і стилю життя.

«Ми створюємо магазини, які відповідають сучасному стилю життя клієнтів. Для нас важливо, щоб люди могли не лише купити техніку, а й отримати комфортний досвід взаємодії з брендом та сервісом», – зазначають в Ябко.

У магазині передбачені відкриті зони для тестування техніки, сервісна підтримка та зона очікування для клієнтів. Простір також адаптований з урахуванням принципів безбар’єрності – біля входу встановлено кнопку виклику персоналу для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та інших відвідувачів, яким може знадобитися допомога.

Локація є pet-friendly, а для відвідувачів облаштовано окрему зону відпочинку під час очікування консультації або сервісного обслуговування.

Про компанію:

«Ябко» – українська мережа магазинів техніки, заснована у Львові в 2014 році. Компанія налічує понад 130 магазинів у 49 містах України та понад 600 працівників. У першому кварталі 2026 року мережа відкрила п’ять нових магазинів в різних містах України.

Компанія входить до переліку великих платників податків. У травні 2026 року в Ябко оголосили про перехід до нової організаційної моделі та відмову від використання ФОП у структурі бізнесу. У 2025 році Ябко сплатила 449 млн грн податків, а в I кварталі 2026 року – ще 115,9 млн грн.

В рамках програми соціальної підтримки компанія спрямувала понад 3,5 млн грн допомоги на підтримку ЗСУ, ветеранських і соціальних ініціатив.