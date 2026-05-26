САП оскаржить закриття справи про заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить рішення ВАКС, який закрив справу щодо незаконного заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба САП.

Серед фігурантів – вісім осіб, зокрема, чинний народний депутат України і колишні посадовці філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Суд закрив кримінальне провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

У САП наголошують, що під час розслідування сторона обвинувачення діяла лише за вимогами Кримінального процесуального кодексу, які діяли на момент ухвалення процесуальних рішень. Через незгоду з ухвалою суду прокурор звернеться до апеляційної інстанції.

За даними слідства, група службовців філії Укрзалізниці у змові з народним депутатом організувала корупційну схему. Вони залучили підконтрольні фірми-посередники і провели закупівлі стрілочних переводів, запчастин до них і комплектів роздільного скріплення за завищеними цінами. Внаслідок цього протягом 2015–2017 років державне підприємство переплатило постачальникам понад 93 мільйони гривень.