САП оскаржить закриття справи про заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці

Серед фігурантів справи – чинний нардеп.

Фото: Укрзалізниця

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить рішення ВАКС, який закрив справу щодо незаконного заволодіння 93 млн грн Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба САП.

Серед фігурантів – вісім осіб, зокрема, чинний народний депутат України і колишні посадовці філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Суд закрив кримінальне провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

У САП наголошують, що під час розслідування сторона обвинувачення діяла лише за вимогами Кримінального процесуального кодексу, які діяли на момент ухвалення процесуальних рішень. Через незгоду з ухвалою суду прокурор звернеться до апеляційної інстанції.

За даними слідства, група службовців філії Укрзалізниці у змові з народним депутатом організувала корупційну схему. Вони залучили підконтрольні фірми-посередники і провели закупівлі стрілочних переводів, запчастин до них і комплектів роздільного скріплення за завищеними цінами. Внаслідок цього протягом 2015–2017 років державне підприємство переплатило постачальникам понад 93 мільйони гривень.

