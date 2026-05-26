СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
ВАКС закрив справу нардепа Дубневича про збитки Укрзалізниці на 93 млн гривень

Загалом обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні були вісім осіб. 

Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо восьми осіб, серед яких народний депутат, у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні були вісім осіб, серед яких – народний депутат України, колишній перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", голова правління ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" та інші.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

ВАКС не називає прізвища депутата, однак із деталей справи зрозуміло, що це - Ярослав Дубневич

Контекст

У жовтні 2019 року САП зазначала, що Дубневич є ключовим фігурантом провадження щодо завдання збитків у розмірі 93 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, група службових осіб Центру забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця" у змові з народним депутатом організували корупційну схему, через яку протягом 2015-2017 років підприємство переплатило за постачання товарів понад 93 млн грн.

У листопаді 2023 року ВАКС оголосив Дубневича в міжнародний розшук через неявку на судові засідання та перебування за кордоном, а також стягнув у дохід держави його заставу в розмірі 56 млн грн.

Зазначимо, що Дубневич також є фігурантом іншого кримінального провадження – щодо розкрадання газу на 2,1 млрд грн у період 2013-2017 років.

