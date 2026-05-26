Українські та європейські правоохоронці ліквідували VPN-сервіс для кіберзлочинців

Правоохоронці повідомили, що через цей VPN-сервіс приховували свою діяльність учасники хакерських атак по всьому світу.

Міжнародна операція за участі українських правоохоронців та європейських партнерів припинила роботу VPN-сервісу First VPN, яким, за даними слідства, користувалися кіберзлочинці для анонімізації атак і поширення програм-вимагачів.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, сервіс рекламували на хакерських форумах як «повністю анонімний» і такий, що не співпрацює з правоохоронцями та не зберігає дані користувачів. За версією слідства, через нього приховували свою діяльність учасники хакерських атак по всьому світу.

19 травня правоохоронці провели спільну операцію, під час якої викрили адміністратора сервісу, демонтували понад 30 серверів і фактично зупинили роботу мережі. Користувачів First VPN повідомили, що їх ідентифікували правоохоронні органи.

Під час обшуку в Дніпрі у одного з адміністраторів вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Слідчі зараз аналізують обладнання.

Операцію проводили українські правоохоронці разом із колегами з Франції, Нідерландів, Румунії, Швейцарії, Люксембургу та Великої Британії за підтримки Eurojust та Europol.

