24-річний чоловік виснажився у горах і попросив про допомогу прикордонників

Чоловік самостійно спланував маршрут для незаконного перетину кордону з Румунією.

Прикордонники Мукачівського загону отримали дзвінок від 24-річного жителя Кам'янця-Подільського – чоловік повідомив, що застряг у горах на Рахівщині й через виснаження не може рухатися. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Група реагування вирушила на пошуки та допомогла йому спуститися вниз. Медична допомога не знадобилася.

Після порятунку з'ясувалось: чоловік самостійно спланував маршрут для незаконного перетину кордону з Румунією, але через кілька годин високогір'ям зрозумів, що переоцінив свої сили. 

На порушника склали адміністративний протокол.

