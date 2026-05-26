24-річний чоловік виснажився у горах і попросив про допомогу прикордонників

Прикордонники Мукачівського загону отримали дзвінок від 24-річного жителя Кам'янця-Подільського – чоловік повідомив, що застряг у горах на Рахівщині й через виснаження не може рухатися.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Група реагування вирушила на пошуки та допомогла йому спуститися вниз. Медична допомога не знадобилася.

Після порятунку з'ясувалось: чоловік самостійно спланував маршрут для незаконного перетину кордону з Румунією, але через кілька годин високогір'ям зрозумів, що переоцінив свої сили.

На порушника склали адміністративний протокол.