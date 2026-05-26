На Одещині затримали мера, підозрюваного в вимаганні $35 000 за будівництво вітроелектростанції

Служба безпеки затримала міського голову одного із міст Одеської області, який вимагав 35 тисяч доларів під час модернізації енергетичної інфраструктури південного регіону.

За даними СБУ, посадовець намагався хабар від представника компанії з іноземними інвестиціями. За цю суму мер обіцяв міжнародним підрядникам безперешкодне погодження дозвільної документації на будівництво вітроелектростанції у портовому місті. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко написав, що йдеться про місто у Ізмаїльському районі.

Українська компанія та британський інвестор планували побудувати на Одещині вітроелектростанцію, щоб забезпечити регіон альтернативною енергією в умовах війни. Цей проєкт мав стати альтернативним джерелом енергопостачання для житлової забудови та соціальних об’єктів місцевої громади, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків.

Для будівництва підприємцям потрібен був дозвіл – ордер на видалення зелених насаджень уздовж під’їзних шляхів.

"За даними слідства, на цьому етапі мер почав навмисно блокувати процес: спочатку – «немає екологічних інспекторів», потім – «зайняті профільні працівники», далі – «проблеми зі світлом у міськраді. Компанія навіть передала міській раді три генератори як благодійну допомогу для безперебійної роботи, але це не допомогло»,– розповів Кравченко.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його на передачі хабаря.

Щоб приховати хабар, мер використав криптосхему. Через посередника передав підприємцям код для одеського обмінника, де готівку конвертували в криптовалюту та зарахували на вказаний електронний гаманець. Після першого траншу у 10 тис. дол. США мер підтвердив отримання грошей і запустив активний процес видачі ордера. Після готовності документа підприємці отримали наступний код для перерахунку ще 25 тис. дол. США через ту саму схему.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Також вирішуватимуть питання про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.