Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів Toyota Hilux та сучасні безпілотні системи

Це лише частина більшого пакета допомоги, який вже передали і ще передають.

Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів Toyota Hilux та сучасні безпілотні системи
Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів
Фото: Укрінформ

Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota Hilux, а також сучасні безпілотні системи. Про це повідомляє Укрінформ з Гааги.

"Ці автомобілі ми закупили у цивільної промисловості, після чого перефарбували у військовий колір. Усі ці машини передаються Силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо", - сказав полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює Оперативну робочу групу з питань України (Taskforce Ukraine) при Міністерстві оборони Нідерландів.

Він також наголосив, що "важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз. Тому швидкість - це ключ. Друге - ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання".

Під час відправлення також були присутні представники трьох компаній - Milrem Robotics, High Eye та Acecore Technologies, які продемонстрували обладнання, закуплене Міністерством оборони Нідерландів для українських військових.

У компаніях наголошують, що такі системи вже сьогодні використовуються для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін та виконання автономних місій.

У Міноборони Нідерландів наголошують, що безпілотні технології стали одним з ключових факторів сучасної війни, а підтримка українських Сил безпілотних систем є стратегічним напрямком двосторонньої співпраці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies