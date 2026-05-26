У Вінниці в ліцеї здетонувала навчальна граната, принесена учнем

У Вінниці 26 травня в школі здетонувала навчальна граната, яку учень приніс на уроки. Інцидент стався в фізико-математичному ліцеї 17, повідомила Суспільному речниця поліції області Заріна Маєвська.

Учень, що приніс гранату, сказав, що її нібито привіз його родич-військовий. Двоє підлітків звернулися по медичну допомогу зі скаргами на печіння в очах.

На місці події працює поліція.

"Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталась детонація. Внаслідок події двоє підлітків звернулись до медиків зі скаргами на печіння очей", – сказала Маєвська.