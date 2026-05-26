Судитимуть військовослужбовця з Кривого Рогу у справі про уникання мобілізації

Його підозрюють у замаху на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця Військової служби правопорядку з Кривого Рогу та його спільниці.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства військовий запропонував знайомому допомогти уникнути мобілізації. За 15 тисяч доларів США він обіцяв фіктивно працевлаштувати його на підприємство, що дало б підстави для оформлення бронювання та виїзду за кордон.

Гроші виконавцю передали у лютому 2026 року. Їх отримала спільниця, після чого її затримали. Того ж дня затримали і військовослужбовця.

Крім того, під час обшуків у нього вилучили 50 набоїв до пістолетів, які він зберігав без дозволу.

Фігурантів обвинувачують за:

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – замах на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон;

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання боєприпасів (щодо військовослужбовця).

Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.