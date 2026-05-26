Ще кілька років тому забіг для багатьох був історією про медаль, особистий рекорд чи красиве фото на фініші. Зараз у молодіжному середовищі дедалі частіше з’являється інший мотив – зробити щось, що виходить за межі власного результату.

30 травня в Києві відбудеться Student Unity Run 2026 – благодійний студентський забіг, під час якого прибуток із реєстраційних внесків передадуть на збір «Східний Бар’єр» від АЗОВ.ONE для підтримки бригади «Азов». Сама по собі подія цікава не лише маршрутом чи дистанціями.

Як спорт став мовою спільних дій?

У студентських і спортивних спільнотах поширюється принцип: якщо можна провести час активно й одночасно підтримати когось – чому ні.

Тому благодійні старти перестають бути нішевою історією для бігунів.

На такі події приходять різні люди:

ті, хто регулярно готується до стартів;

друзі, які хочуть пройти дистанцію разом;

студенти, для яких це спосіб долучитися без складної організації;

люди, які давно хотіли почати бігати й просто шукають привід.

Це створює цікавий ефект: спорт перестає бути тільки про особистий результат.

Скільки треба пробігти на Student Unity Run?

Учасникам доступні дистанції 1,6 км, 5 км і 10 км. Формат спеціально зробили таким, щоб не потрібно було готуватися місяцями або мати спортивний бекграунд. Пройдіть швидку реєстрацію на забіг до 29 травня, щоб не пропустити.

Можна вийти на старт заради темпу, заради компанії чи просто тому, що давно хотілося зробити щось офлайн і відчути себе частиною важливої події, а не скролити стрічку соцмереж у вихідний.

Чому такі події збирають людей?

У благодійних стартах є одна цікава річ: після них залишається не тільки номер учасника чи фото. Залишається відчуття взаємодії й підтримки

Кілька сотень людей окремо – це просто люди, які вийшли побігати. Кілька сотень людей разом – це вже спільнота.

Student Unity Run 2026 організовують Українська студентська ліга, Sport&Company, Спортудей НаУКМА, Спортивна спільнота КНУ та Студмістечко КНУ за підтримки партнерів і благодійного партнера AZOV.ONE.

Як долучитися до забігу у травні?

Забіг відбудеться 30 травня у Києві. Вартість участі для студентів – від 300 до 400 грн залежно від дистанції, для інших учасників – 500 грн. Реєстрація триває до 29 травня.

Не потрібно бути професійним бігуном. Достатньо обрати дистанцію, прийти на старт і зробити те, що й так збиралися зробити – пробігти свої кілометри. Цього разу вони ще й матимуть додатковий сенс, адже прибуток із реєстраційних внесків спрямують на збір «Східний Бар’єр» від AZOV.ONE для підтримки бригади «Азов».