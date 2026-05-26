Жоден урядовий документ чи указ президента цього не передбачає.

В українському інфопросторі поширюється фейк про нібито “закон №395/2026”, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ця інформація не відповідає дійсності.

“Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося”, – зазначили у ЦПД.

Постанова Уряду та Указ Президента з номером “395/2026” стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.