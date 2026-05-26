В українському інфопросторі поширюється фейк про нібито “закон №395/2026”, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Ця інформація не відповідає дійсності.
“Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося”, – зазначили у ЦПД.
Постанова Уряду та Указ Президента з номером “395/2026” стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій.