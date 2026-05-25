Соцмережа TikTok обмежила доступ до каналу Олексія Арестовича на території України, повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними відомства, відповідне рішення було реалізоване в межах взаємодії між Центром протидії дезінформації та компанією TikTok в Україні.
Також зазначається, що раніше платформа YouTube заблокувала два канали Арестовича.
- 1 травня Володимир Зеленський ввів у дію санкції нові санкції Ради нацбезпеки та оборони. До списку, серед інших, потрапили зокрема колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав за кордон.