Соцмережа TikTok обмежила доступ до каналу Олексія Арестовича на території України, повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними відомства, відповідне рішення було реалізоване в межах взаємодії між Центром протидії дезінформації та компанією TikTok в Україні.

Фото: ЦПД

Також зазначається, що раніше платформа YouTube заблокувала два канали Арестовича.