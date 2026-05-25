Російські окупанти завдали авіаудару по Ясногорівці Краматорської громади Донецької області. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Донеччина: внаслідок російського авіаудару у Ясногорівці загинули двоє людей, ще троє – поранені", – ідеться у повідомленні.
Ворог обстріляв житловий сектор Краматорської громади. Через удар зруйновано приватний будинок.
Рятувальники ліквідували пожежу пошкоджених конструкцій.
- По Дружківці росіяни вдарили бомбою “КАБ-250” та шістьма FPV-дронами – вбили жінку, поранили 13 цивільних осіб.