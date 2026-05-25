наслідки атаки РФ по Донеччині

Російські окупанти завдали авіаудару по Ясногорівці Краматорської громади Донецької області. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Донеччина: внаслідок російського авіаудару у Ясногорівці загинули двоє людей, ще троє – поранені", – ідеться у повідомленні.

Ворог обстріляв житловий сектор Краматорської громади. Через удар зруйновано приватний будинок.

Рятувальники ліквідували пожежу пошкоджених конструкцій.