Сили безпілотних систем вдарили по російських ППО, РЛС та складах боєприпасів

Також пошкоджено логістику ворога.

Фото: encyclopaedia.bid

Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили серію глибинних уражень по важливих об’єктах противника в Донецькій та Запорізькій областях. Серед уражених цілей – системи ППО, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також техніка та об’єкти логістики.

Про це розповіли у СБС.

414-та бригада "Птахи Мадяра" уразила радіолокаційну станцію 9С19 "Імбир", що входить до складу системи С-300В та призначена для виявлення повітряних і балістичних цілей на великих відстанях. Також підрозділ завдав удару по пусковій установці ЗРК С-300 у Донецькій області.

1-й окремий центр уразив залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами, а також пункт тимчасової дислокації та технічного обслуговування противника.

Окремо повідомляється про знищення розвідувального безпілотника "Мерлін-ВР", який використовується для ведення повітряної розвідки.

Також 413-й полк "Рейд" завдав удару по складу матеріально-технічного забезпечення, а підрозділи 414-ї бригади – по складах боєприпасів і польовому артилерійському складу противника.

412-та бригада Nemesis уразила логістичні цілі противника в Запорізькій області.

Операції проводилися у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.

Протягом 1–24 травня було уражено 23 елементи систем протиповітряної оборони противника, що, за оцінками військових, знижує його здатність виявляти та перехоплювати повітряні цілі, а також впливає на логістику та управління підрозділами.

