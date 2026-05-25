По цілях ворога відпрацювали на двох трасах.

"Азов" показав ураження російських цілей, зокрема на дорогах Маріуполь-Таганрог і Маріуполь-Волноваха. Це ще один доказ того, що українські війська контролюють ділянки навколо окупованого Маріуполя.

У дописі 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" показали роботу пілотів БпЛА по ворожих цілях. Такі операції потрібні для перенесення "санітарної зони" для ворожої логістики ближче до Росії і Криму.

"Пілоти 1-го корпусу НГУ «Азов» вже виконують завдання з ураження цілей біля російського кордону. На відео – бойова робота на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха", – йдеться в повідомленні.