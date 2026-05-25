Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

"Азов" показав нові ураження окупантів довкола Маріуполя

По цілях ворога відпрацювали на двох трасах. 

"Азов" показав нові ураження окупантів довкола Маріуполя
Фото: скриншот відео

"Азов" показав ураження російських цілей, зокрема на дорогах Маріуполь-Таганрог і Маріуполь-Волноваха. Це ще один доказ того, що українські війська контролюють ділянки навколо окупованого Маріуполя. 

У дописі 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" показали роботу пілотів БпЛА по ворожих цілях. Такі операції потрібні для перенесення "санітарної зони" для ворожої логістики ближче до Росії і Криму.

"Пілоти 1-го корпусу НГУ «Азов» вже виконують завдання з ураження цілей біля російського кордону. На відео – бойова робота на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха", – йдеться в повідомленні. 

  • На початку травня "Азов" повідомив про перші удари дронами по логістиці окупантів у Маріуполі. Тоді в 1-му корпусі повідомили, "Азов" уже патрулює з неба рідне місто. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies